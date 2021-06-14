نقوش جلد النمر تزين فساتين صيف 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يزدان الفستان بنقوش جلد النمر في موضة صيف 2021، ليمنح المرأة إطلالة شرسة مفعمة بالأنوثة والإثارة.



وأضافت مجلة “Elle” المعنية بالموضة والجمال أن الفستان المزدان بنقوش جلد النمر يتوفر بكل التصاميم الممكنة؛ حيث توجد موديلات طويلة وأخرى قصيرة وموديلات ذات أكمام طويلة وأخرى ذات أكمام قصيرة وموديلات جريئة وأخرى تتحلى بالبساطة.

وأشارت “Elle” إلى أن الفستان المزدان بنقوش جلد النمر يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع بليزر وحذاء ذي كعب عال يكتسيان باللون الأسود للحصول على إطلالة أنيقة وفخمة تلائم العمل والمناسبات الراقية.

وللحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية يمكن تنسيق الفستان مع قطع ذات ألوان قوية مثل الوردي الصارخ والأصفر الشمسي وفوق البنفسجي.