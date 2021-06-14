القضاء العراقي يصدر حكمين بإعدام مفتي "القاعدة"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت "السومرية نيوز" أن محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية أصدرت حمي الإعدام، فيما قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "الارهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الإرهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)".

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وأضاف البيان، أن "الارهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة إضافة إلى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهدافه لقوات البيشمركة"، لافتاً إلى أن "المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على مجرمي داعش".

وأصدرت المحكمة حكمين بالإعدام بحق الإرهابي استناداً لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق رقم 13 لسنة 2005 و (406) من قانون العقوبات لسنة 1969".

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على مجموعة إرهابية تضم عناصر عملوا مقاتلين وتجنيد المواطنين تحت التهديد في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، اعتقال 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وبينت الخلية أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت في عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 12 إرهابياً في مناطق متفرقة من محافظة نينوى، والمدرجين ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق أحكام المادة 4 / إرهاب، وذلك لعملهم كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر بتنظيم "داعش" الإرهابي تحت كنيات وأسماء مختلفة.