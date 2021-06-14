شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد».. أمطار رعدية على جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، وفيفا.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبه “الأرصاد” من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على (أبها، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل).

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الإثنين.