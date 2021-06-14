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دراسة: 3 أكواب قهوة يومياً لحياة مديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر علماء في مجلة Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics المختصة دراسة مفادها أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يومياً قد يساعدنا على العيش حياة أطول. وقد توصلوا إلى تلك النتيجة، وفق موقع «وومانز وورلد»، بعد معاينة عادات 173 ألف مشارك ممن هم في عمر الأربعين. واستمرت الدراسة لمدة تسعة أعوام تلتها متابعة لخمسة أعوام أخرى.

وأظهر المشاركون الذين يتناولون ثلاثة أكواب في اليوم مخاطر أقل على الوفاة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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