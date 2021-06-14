شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوة مهمة لتأمين حسابي "فيسبوك" و"واتساب".. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف خبير أمن معلومات عن خطوة مهمة من شأنها تأمين الحساب على تطبيقي "فيسبوك" و"واتساب".



وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أن الطريقة التي يمكن من خلالها حماية الحساب من السرقة تعتمد على يجب تفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

وذكر عبد المنعم، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون"، أن الخدمة التي يمكن تفعيلها من الإعدادات الخاصة بالتطبيق تعمل على إرسال رسالة إلى جهة اتصال أخرى يتم تحديدها للموافقة على دخول الحساب بعد إدخال الرقم السري والبريد الإلكتروني في المرة الأولى.