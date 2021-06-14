تغييرات في واتساب هواتف "أندرويد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة "سبوتنيك" أن تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" سيجري تغييرات في التصميم الخاص بنسخة هواتف "أندرويد".



ووفقا للوكالة، فقد قام "واتساب" بإدخال تغييرات تصميم معينة على الإصدار التجريبي من "أندرويد"، والتي تتعلق بقائمة الدردشة على التطبيق.

وأشارت الوكالة إلى أن "واتساب" سيقوم بإزالة فواصل الأسطر بين خلايا الدردشة في قائمة الدردشة الخاصة به، وهي الصفحة الأولى التي تظهر على تطبيقات المستخدمين، وتعرض أحدث محادثاتهم مع جهات الاتصال والمجموعات.

وتؤكد سبوتنيك أن هذا ليس إصلاحا تصميميا لتطبيق "واتساب"، وإنما "تغيير صغير" في واجهة المستخدم لتطبيق المراسلة الشهير، وذلك نظرا لأن التغيير الوحيد الذي سيتم إجراؤه هو إزالة الخطوط الفاصلة من تطبيق المراسلة.

وأعلن سبوتنيك أنه تم تمكين التحديث بالفعل في الإصدار التجريبي من "أندرويد"، ومن المتوقع طرحه للمستخدمين قريبا.

وكانت تقارير ذكرت أخيرا أن "واتساب" يختبر ميزة جديدة على هواتف "أندرويد" تدعى "اتصالات فلاش"، والذي يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول إلى التطبيق سريعا، من خلال تلقيهم اتصالات سريعة للتحقق من هويتهم.

وتعمل ميزة "اتصالات فلاش" باتصال التطبيق برقم هاتف المستخدم ثم إنهاء المكالمة تلقائيا.

وتعد الميزة اختيارية، ويجب على المستخدم أن يمنح "واتساب" إجراء الاتصال السريع به.