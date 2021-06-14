شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: الأربعاء المقبل أول أيام موسم «التويبع».. وهذه أبرز سماته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور خالد الزعاق، خبير الأرصاد، إن يوم الأربعاء المقبل سيكون أول أيام موسم التويبع ومدته 13 يوماً، وهو ثاني نجوم مربعانية القيظ.
وأوضح “الزعاق” في مقطع مصور نشره على تويتر، أنه قبل دخول موسم التويبع تنشط رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة على جنوب العراق والكويت والمناطق الشرقية والوسطى من المملكة.
وأشار إلى أن التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليالي السنة، ويبدأ فيه موسم الغبيرة على منطقة جازان، مبينا أن نزول الأمطار ينتهي في موسم التويبع بجميع الدول العربية عدا عمان واليمن وجنوب المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق»: الأربعاء المقبل أول أيام موسم «التويبع».. وهذه أبرز سماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.