شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار وسحب رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

طقس حار

من جانبه، توقع موقع طقس العرب، أن يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق ومعتدلاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، مع فرصة لزخات محلية ومتفرقة قد تكون رعدية على أجزاء محدودة من جنوب غرب وغرب المملكة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على أجزاء من شرق ووسط المملكة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف تثير الغبار والأتربة، وتكون شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل الغربية من المملكة مع ساعات الظهر والعصر، تعمل على اضطراب البحر.