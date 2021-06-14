شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة عمل بطاطس فريسكاس المقرمشة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بطاطس فريسكاس يمكنك تحضيرها بسهولة وبطعم شهي ومقرمشة مثل التي تقدم في المطاعم، وفيما يلي طريقة عمل بطاطس فريسكاس بوصفتين مختلفتين.



بطاطس فريسكاس أحد الأطباق الجانبية التي تقدم في المطاعم ويحبها الأطفال للغاية، إذ إنها تكون مقرمشة ولذيذة، وإليكم اليوم أفضل طريقتين لتحضير البطاطس الفريسكاس بالمنزل.

طريقة عمل بطاطس فريسكاس

المقادير:

3 من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب ماء.

2 كوب من الزيت.

طريقة التحضير:

تقشر البطاطس وتغسل ويتم تقطيعها إلى أصابع طويلة.

نضع الماء في وعاء ويتم وضع أصابع البطاطس به.

يوضع الوعاء على النار ويترك لمدة 10 دقائق.

تُصفى البطاطس من الماء المغلي وتُترك جانباً.

في وعاء نضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر، والكمون والبابريكا، وتقلب جميع المكونات.

نُضيف الماء بالتدريج إلى الخليط مع التقليب باستمرار حتى نحصل على عجينة سائلة.

نضع أصابع البطاطس بالخليط ويتم تقليبها، وتُوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نُحضر مقلاة كبيرة الحجم بها الزيت ويترك حتى يسخن جيداً.

نٌضيف أصابع البطاطس، وتقلب حتى نحصل على اللون الذهبي.

تُصفى من الزيت وتُرص في طبق التقديم وتقدم إلى جانب أكلاتك المفضلة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بالفرن:

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بالفرن

المقادير:

3 من البطاطس.

كوب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر البودرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل كفتة البطاطس

طريقة التحضير:

تغسل البطاطس جيداً وتقشر، ويتم تقطيعها إلى أصابع سميكة.

في وعاء نخلط الدقيق مع الكركم والبيكنج بودر، والملح والفلفل الأحمر وتقلب المكونات جيداً.

نضيف البصل والثوم البودرة ونضع البطاطس في المكونات وتقلب بها حتى تتغطى بها تماماً.

تترك البطاطس في خليط الدقيق والتوابل لمدة نصف ساعة تقريباً.

نحضر صينية ويفرد بها ورق الزبدة وترص عليها البطاطس، ويوضع عليها زيت الزيتون.

نضع الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يصبح لونها ذهبي.

تقدم ساخنة على المائدة وبالهناء والشفاء.