C01 Plus أحدث هواتف نوكيا الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق هاتفها الذكي C01 Plus الجديد من الفئة منخفضة التكلفة.



وأوضحت الشركة الفنلندية أن جهازها الجديد يمتاز بأداء جيد ويعتمد على الإصدار Go من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11.

ويأتي الهاتف الذكي الجديد بتصميم عصري؛ حيث يظهر شعار الشركة الشهيرة أسفل الشاشة، التي لا تزال تتمتع بحواف عريضة، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بحجم مدمج ويزخر بشاشة قياس 5.45 بوصة تعمل بدقة وضوح 1440 x 720 بيكسل.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل مع وجود كاميرا أخرى على الجانب الخلفي بدقة 5 ميجابيكسل وفلاش LED.

وينبض بداخل الهاتف الذكي نوكيا C01 Plus الجديد معالج Unisoc SC9863A من الفئة الأساسية، وتعمل أنوية الحوسبة ARM Cortex-A55 الثمانية بسرعة تصل إلى 1.6 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت، ويعتمد على الإصدار Go من نظام التشغيل جوجل أندرويد 11، المخصص للهواتف الذكية من الفئة منخفضة التكلفة، والذي يكتفي بسعة قليلة لذاكرة الوصول العشوائي.

ويأتي الهاتف الذكي C01 Plus الجديد بذاكرة فلاش سعة 16 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها إلى 128 جيجابايت، مع دعم بطاقتي SIM وتبلغ سعة البطارية 3000 مللي أمبير ساعة، ويتم إعادة شحنها عن طريق منفذ Micro-USB.

وأعلنت شركة نوكيا عن طرح هاتفها الذكي C01 Plus الجديد باللون البنفسجي والأزرق.