مفاجأة مايكروسوفت لعشاق ألعاب إكس بوكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عشاق ألعاب إكس بوكس من مايكروسوفت الأمريكية يمكنهم الآن أن يمارسوا ألعابهم عبر أجهزة متصلة بالنت، مقابل رسوم بسيطة.



وبعد 20 عاما من طرح شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت أول جهاز الألعاب إكس بوكس عام 2001 كان المكان الوحيد الذي يمكن فيه ممارسة الألعاب الشهيرة مثل "هالو: كومبات إيفولفيد" هو جهاز إكس بوكس نفسه.

ووفرت الشركة الأمريكية لعشاقها ممارسة اللعبة من خلال جهاز كمبيوتر شخصي أو حتى على جهاز كمبيوتر لوحي مقابل الاشتراك في خدمة مايكروسوفت للألعاب مقابل 15 دولارا شهريا.

وقررت الشركة المضي قدما في طريق إتاحة ممارسة ألعاب إكس بوكس للمليارات باستخدام أي أجهزة متصلة بالإنترنت بما في ذلك أجهزة التلفزيون الرقمية أو أجهزة البث المباشر التي توضع فوق شاشة التلفزيون والمتصلة بالإنترنت.

وقال فيل سبنسر رئيس قطاع إكس بوكس في مايكروسوفت خلال مؤتمر إي3 لمطوري ألعاب الكمبيوتر إنه مازال هناك مكان لاستخدام أجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصي للاستمتاع بالألعاب وسيظل الأمر كذلك.

وتتيح تكنولوجيا الحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت توفير متعة ممارسة ألعاب الكمبيوتر لأي شخص يتصل بالإنترنت حتى لو كان ذلك باستخدام أجهزة رخيصة أو ضعيفة القدرة، وحتى باستخدام الأجهزة المتاحة حاليا بالفعل لدى أغلب الناس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركات الألعاب الكبرى مثل مايكروسوفت وسوني ونينتندو وآبل وجوجل تتجه إلى الحديث بقوة عن تصميم منتجاتها لكي تكون متاحة وملائمة لإمتاع الناس حول العالم في أي مكان يوجدون فيه.

وبالفعل فإن هناك مليارات البشر الذين يمارسون الألعاب على أجهزة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو جهاز الألعاب سواء في البيوت أو في المقاهي أو في أي مكان، ولكن خطة مايكروسوفت تعني تحقيق طفرة كبيرة في اتاحة الألعاب لأعداد أكبر من البشر في مختلف أنحاء العالم.