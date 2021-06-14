من ضحية اغتصاب.. لكابوس يُطارد المجرمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من ضحية اغتصاب.. لكابوس يطارد المجرمين

الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365

لويس جيبسون، أشهر رسامة جنائية في العالم، بأناملها ساعدت الشرطة على إلقاء القبض على 1000 مجرم.



فكيف بدأت جيبسون مشوارها في الرسم الجنائي؟

حين كانت جيبسون في الحادية والعشرين من العمر، هوجمت من قبل مغتصب، هذا الحدث المرعب شكّل داخلها حافزًا لكي تكون رسامة جنائية، وهي الآن الأكثر نجاحًا في هذا المجال في العالم، وقد دخلت موسوعة جينيس كأكثر الفنانين الذين استطاعوا بالرسم تحديد هويات المجرمين، كما أن أعمالها كانت أول رسومات جنائية تُعرض في برنامج “America’s Most Wanted.”

تخرّجت جيبسون في جامعة تكساس، وحملت درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفنون الجميلة، كما حصلت على دورة الرسام الجنائي من أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالية، واليوم تعمل كأستاذة في جامعة نورث ويسترن ومعهد فنون الرسم الجنائي في هيوستن في تكساس.