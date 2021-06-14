العناني: السياحة الروسية ستعود إلى مصر خلال أسابيع قليلة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح العناني في تصريحات لتلفزيون "صدى البلد" المصري، أن ثمة تواصلا بين الشركات المصرية والروسية استعدادا لبدء عودة السياحة الروسية.

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وأشار الوزير المصري إلى أن السياحة الروسية تمثل ثلث السياحة الوافدة إلى مصر والمقدرة بـ 3.5 مليون سائح.

وعن السائحين المتواجدين الآن في مصر، كشف العناني أنه في المقام الأول تأتي السياحة الأوكرانية والكازاخستانية والبيلاروسية.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، عن أمل بلاده في أن يتم استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في القريب العاجل.

وقال بوغدانوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن استئناف الرحلات خلال الموسم السياحي الحالي: "نأمل في ذلك حقًا. العمل مستمر، وهناك لمسات أخيرة متبقية".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في الـ23 من أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق الرئيسين المصري والروسي على استئناف حركة الطيران العارض للمنتجعات السياحية في مصر بعد انقطاع زاد عن الخمس سنوات.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرحلات التفتيشية إلى مصر قد تمت بالفعل وستتخذ الحكومة القرار بشأن موعد استئناف الرحلات إلى المنتجعات بعد تحليل النتائج.



وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا في خريف عام 2015 عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل تخريبي، وفيما استؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.