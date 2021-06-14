شكرا لقرائتكم خبر عن عليك حذفها فوراً.. تطبيقات تهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذر خبراء تقنيون في الولايات المتحدة الأمريكية من تحميل عدد من التطبيقات تهدد خصوصية مستخدمي الهواتف الذكية، ونصحوا بحذفها فورا لخرقها البيانات بغرض التجسس وتحديد المواقع وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية.

وأوضح الخبراء أن تطبيق “إم سباي” متخصصا في المطاردة، بينما يسوق على أنه يقدم فرصة للآباء بتتبع نشاط أطفالهم عبر الإنترنت، غير انه يراقب الرسائل النصية والمكالمات ويرصد نشاطاتهم على واتساب وسناب شات، وفقا لـ”نيويورك تايمز”.

ونصح الخبراء التقنيون بضرورة حذف تطبيقي “لينكدان”، و”أوبر ايتس”، لثبوت تهديدهما خصوصية مستخدمي هواتف آيفون.

بينما تطبيق “ووردز وذ فرندز” والذي يشبه لعبة سكرابل، فيحدد المواقع لعرض الإعلانات، فيما يتتبع فيسبوك ماسنجر أنشطة المستخدم أولا بأول.