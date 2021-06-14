عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطلاق أول تطبيق من نوعه في السعودية للإنارة والكهرباء والصحة

الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365

شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق أول تطبيق إلكتروني متكامل للإنارة والأدوات الصحية في بادرة لتوسعة مجال التنافس داخل القطاع في المملكة.



وأطلقت شركة "زينكو"، وهي شركة وطنية سعودية متخصصة في صناعة وتوريد مستلزمات البناء والكهرباء والإنارة، التطبيق الأول من نوعه في المملكة.

وأكدت الشركة سعيها الدائم إلى توفير أحدث المنتجات للعملاء، وتسهيل عملية البيع من خلال مواكبة استخدامات التكنولوجيا العصرية.

وقال المدير التنفيذي لـ"زينكو"، عبدالله آل زمانان، إنه رغم وضع السوق الاقتصادي الحالي، وتأثره بجائحة كورونا، حافظت الشركة على التخطيط الجيد، والمرونة في التعامل مع الأزمة، وتقديم حلول إلكترونية تدفع حركة البيع والشراء للاستمرار، مع الاحتفاظ بتقديم منتجات عالية الجودة ترضي توقعات العملاء، وتواكب التطور والحداثة.

وأضاف: "الطلب المتزايد على منتجات الشركة، ودعم المملكة للشركات الناشئة ضمن رؤية 2030، كانا عاملين محفزين لمشروعنا في التوسع إلكترونيًا أو من خلال تغطية أكبر مساحة ممكنة من مناطق المملكة".