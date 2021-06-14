شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة: رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهماً لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن استمرار نشاط الرياح على 4 محافظات. وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن المحافظات الأربعة هي (العاصمة المقدسة – الطائف- الجموم – الكامل). وأشار المركز إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي تدن مستوى الرؤية، متوقعة نهاية الإنذار في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو.

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