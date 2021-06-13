شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف سبب عدم تمكن بعض مستخدمي «تويتر» من كتابة التغريدات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبد الله السبع عن وجود خلل عام في التحديث الجديد لتطبيق “تويتر”.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أن التحديث الجديد يؤدي إلى اختفاء كلمات التغريدة، حيث لا يتمكن المستخدم من كتابة التغريدة بشكل واضح وصحيح لغوياً.
ونصح” السبع”، باستخدام تطبيق آخر غير “تويتر”، أو الذهاب إلى المتصفح ونشر التغريدات منه مباشرة، كما نصح بعدم قبول التحديث الجديد للتطبيق لتفادي التعرض لهذه المشكلة.
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