شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام المقبل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣هـ على جميع المراحل: المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي, مؤكداً أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد ،إذْ تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.
ونوّه الدكتور السديس باهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وطلاب العلم في إطار رؤية المملكة 2030 ، كما نوه بما تَحقق من الإنجازات التطويرية – بفضل الله – والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين, داعيا الله أن يديم هذا الازدهار، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.
يذكر أن أبواب التقديم ستُفتح اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم, حيث وضع المعهد عددا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وفي مقدمتها: أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
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