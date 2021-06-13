شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: تغيير المسار بشكل مفاجئ يعرضك والآخرين للخطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالمسار المحدد للطريق وعدم تغيير المسار بشكل مفاجئ، وذلك لتفادي خطر الحوادث المرورية.
وقال المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “قرارك بتغيير المسار .. بشكل مفاجيء يعرضك ويعرض الآخرين للخطر”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور: “فكر قبل أن تقرر .. واتبع الخطوات الصحيحة لتغيير المسار وتذكر دائماً”.
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