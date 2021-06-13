كيف تعرف مواقع التسوق الإلكترونية الموثوقة وتتأكد منها قبل الشراء(فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه يوسف الدبيخي صانع محتوى ومهتم بالتجارة الإلكترونية، نصائح للمستهلكين في المملكة العربية السعودية لمعرفة مواقع التسوق الموثوقة.
وقال الدبيخي، خلال استضافته مع برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، إنه يجب التأكد من موثوقية الموقع الإلكتروني من خلال تجارب وتعليقات العملاء والزبائن بشأن تعاملهم مع المتجر.
وأضاف أن تجارب المستهلك عبر مواقع التواصل تعطي انطباعات ومعلومات عن مواقع التسوق الموثوقة، وهناك مواقع عالمية تقدم معلومات عن المتاجر الإلكترونية وأيها أكثر موثوقية.
وتابع يوسف الدبيخي : “لدينا في المملكة وزارة التجارة التي تقدم معلومات قيمة للمستهلك بشأن المتاجر الموثوقة”.
ونصح عن الشراء من المتاجر الإلكترونية التعامل مع البضائع والمنتجات صغيرة الحجم حتى لا يؤثر ذلك على قيمة الشحن وبالتالي قيمة السلعة”.
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