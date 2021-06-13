الصحة المصرية تنفي ما تردد حول انتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، ما تردد حول انتشار مرض الحصبة بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.



وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه في ضوء ما تم تداوله على بعض جروبات تطبيق "واتس آب" من رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، فإن المركز تواصل مع وزارة الصحة التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة، والتي تزعم انتشار مرض "الحصبة" بين الأطفال بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بالحصبة بين الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مؤكدة امتلاك مصر نظاما قويا من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية.

وقالت إن هذا النظام يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مُشددةً على حرص الوزارة على إطلاق حملات قومية بكل محافظات الجمهورية للتطعيم ضد أي أمراض وبائية بما فيها الحصبة والحصبة الألمانية، بهدف الحفاظ على مصر خالية من تلك الأمراض.