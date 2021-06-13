عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في البيرو المتضررة بشدة من الوباء، مليوني حالة.



وأصيب 2.001.059 شخصاً بفيروس كورونا توفي منهم 188.443، وفق أحدث تعداد أوردته وزارة الصحة في البيرو الأحد.

ويتلقى 10711 شخصاً العلاج في المستشفى من بينهم 2548 في قسم العناية المركزة، بحسب المصدر نفسه.

وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى عدد السكان (33 مليون نسمة).

في 31 مايو/آيار، رفعت البيرو بما يتجاوز الضعف حصيلتها الرسمية للوفيات بفيروس كورونا، وذلك من 69 ألفاً إلى أكثر من 180 ألفاً، بناء على توصيات مجلس تقني يضم خبراء بيروفيين ومن منظمة الصحة العالمية.