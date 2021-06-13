وزير الخارجية المصري يزور قطر حاملا رسالة من السيسي

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "الشروق"، أن الرسالة التي يحملها شكري تدور حول التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير/كانون الثاني 2021.

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وتضمن الرسالة مسألة اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

يأتي ذلك بهدف مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن، وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، كما سيشارك الوزير شكري في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال شكري، إن بلاده لديها آليات لاتخاذ الإجراءات التي تحمي المصلحة المصرية، "حال عودة قطر إلى نهجها السابق".

جاء ذلك خلال لقاء لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد".

وأضاف شكري، لدى سؤاله عن ضمانات عدم عودة الدوحة إلى سياساتها السابقة التي تعارضها القاهرة: "لدينا مؤسسات قوية ترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح المصرية"، بحسب صحيفة "الشروق".

وأوضح أن كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها ومنها "الإخوان" يتم تناولها وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر.