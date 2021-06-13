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نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص.

وفي التفاصيل، أوضح ‏نائب وزير الحج وفقًا لتغريدات بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة: نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0٪، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص.

وأشار ‏الدكتور “مشاط” إلى أنه يمكن للمرأة أن تحج دون محرم مع عصبة من النساء، لافتًا إلى أن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس ، ولن يوجد تفاضل في القبول بين الجنسيات.

وأكد أنه يجب دفع الرسوم بعد 3 ساعات من اعتماد الطلب ومن لم يسدد بالوقت المحدد فسيتم استبداله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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