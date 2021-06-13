شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الحج والعمرة» لراغبي أداء الفريضة بشأن موعد سداد الرسوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أنه بدءاً من يوم 15 الجاري سيتم فلترة لطلبي أداء مناسك الحج حسب الفئات العمرية وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج” الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن هذه الفلترة سوف تخفف من عبء الدخول إلى بوابة التسجيل، وفى 15 الجاري سيتم اختيار الشركة مقدمة الخدمة، ومن ثم اختيار الباقة.

وأوضح أنه سيتم منح 3 ساعات من بعد اختيار الباقة لدفع قيمتها، وفى حال عدم الدفع سيتم الغاء الطلب وسيتم اختيار شخص آخر.

وتوقع بنهاية العشر الأيام الخاصة بالتسجيل أن يكون عدد المتقدمين لأداء الفريضة أكثر من 2 مليون شخص، حيث سيتم الفلترة لاختيار الـ60 ألف حاج في موسم حج هذا العام.