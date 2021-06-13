شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في «السوق المالية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن محمد القويز ‎رئيس مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في هيئة السوق المالية.

وقال القويز، عبر حسابه في “تويتر”: إيماناً بأهمية رأس المال البشري في قطاع السوق المالية، يسرنا فتح باب التقديم على برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين في هيئة السوق المالية والذي يعتبر قناة التوظيف الرئيسية في الهيئة لحديثي التخرج، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشمل أهم أهداف البرنامج ما يلي:

• التأهيل على رأس العمل: التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى.

• الحصول على الشهادات المهنية: دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية واجراء الاختبارات ذات العلاقة.

• تنمية الجدارات الوظيفية: اكتساب الجدارات الوظيفية على سبيل المثال: العمل الجماعي، العلاقات مع الآخرين، التفكير التحليلي، ادارة الوقت.

• رفع مستوى المعرفة: الاطلاع والالمام بالأنظمة و اللوائح و اجراءات العمل ذات العلاقة.