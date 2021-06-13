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شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل موجة الغبار.. «الهلال الأحمر» يقدم 4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت هيئة الهلال الأحمر بـ4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة من الغبار.
وأوضح “الهلال الأحمر”، في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن الإرشادات هي، تجنب الأماكن المزدحمة والغبار ، غلق الأبواب والنوافذ، كما نصح باستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية واتباع إرشادات حالة الطقس.
وكانت منطقة الرياض والشرقية قد تعرضتا اليوم الأحد لموجة من الغبار .
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