شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل موجة الغبار.. «الهلال الأحمر» يقدم 4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت هيئة الهلال الأحمر بـ4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة من الغبار.

وأوضح “الهلال الأحمر”، في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع”تويتر”، أن الإرشادات هي، تجنب الأماكن المزدحمة والغبار ، غلق الأبواب والنوافذ، كما نصح باستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية واتباع إرشادات حالة الطقس.

وكانت منطقة الرياض والشرقية قد تعرضتا اليوم الأحد لموجة من الغبار .