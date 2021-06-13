شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة رملية تحجب الرؤية بمنطقة «الرياض».. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراً بشأن التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت المديرية، إلى ورود تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض يشمل ( الأفلاج، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، السليل، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح ) حتى الساعة 10 مساءً .

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم.

وتشمل الحالة الجوية، منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وتكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة بـ47 درجة مئوية فيما تسجل السودة 15 درجة كأقل درجة حرارة.