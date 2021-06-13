السعودية تعلن سقوط طائرة مسيرة ملغومة على مدرسة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب عبدالعزيز آل جلبان، إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير".

وأضاف أنه "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".

​وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.