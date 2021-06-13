تفاصيل لقاء السيسي بوزير المالية الفرنسي ورسالة ماكرون له

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الرئاسة المصرية، نقل لومير إلى السيسي "تحيات وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجهود المصرية الأخيرة التي أدت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر".

وأشار إلى حرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كافة المجالات.

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من جانبه، طلب السيسي نقل تحياته إلى ماكرون، مؤكداً أن مصر تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات.

وشهد اللقاء التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم كافة العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية.