الكويت تعلن موعد افتتاح مكتب دائم لـ"الصحة العالمية"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الصحة، باسل الصباح، والممثل الدائم للمنظمة بالكويت، أسعد حفيظ، بمناسبة تسلمه عمله رسميا كأول ممثل دائم للمنظمة في البلاد، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

وجرى خلال اللقاء تحديد بعد غد الثلاثاء لافتتاح المكتب في الكويت بشكل رسمي، وفق بيان لوزارة الصحة.

وتناول اللقاء "العلاقات العميقة بين منظمة الصحة العالمية، ودولة الكويت ومحاور ومجالات تعزيزها من خلال استراتيجية التعاون المشترك، للفترة المقبلة ودور الممثل المقيم للمنظمة في هذا الصدد"، بحسب البيان.

من جانبه، قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، إن افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت سيكون إضافة للجانبين.

ولفت في تصريح لصحيفة "الجريدة" إلى أن الكويت من الدول المهمة في إقليم شرق المتوسط والمؤثرة في المحيط الخليجي والإقليمي والعالمي.