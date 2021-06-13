اليمن... غراب يتسبب في قطع الكهرباء في عدن وإحالة مسؤولين للتحقيق

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "غراباً بنى عشاً له على أسلاك نقل التيار الكهربائي في منطقة الشيخ اسحاق بمديرية المعلا في مدينة عدن، ما أدى إلى فصل جمبر (توصيلة) أحد أعمدة ربط الكهرباء وانقطاع الخدمة عن أحياء عدة منذ مساء السبت وحتى ظهر اليوم".

وأضافت أن مدير مؤسسة الكهرباء بعدن، سالم الوليدي، وجه بإحالة موظفي الطوارئ في المنطقة الأولى المناوبين إلى التحقيق، بسبب عدم إصلاحهم العطب البسيط الذي تسبب به الغراب وأغرق أحياء عدة في الظلام.

وتُفاقم انقطاعات الكهرباء في عدن من ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية التي تصل إلى أكثر من 32 درجة مئوية.

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وفي 30 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية تقديم منحة نفطية لصالح تشغيل محطات الكهرباء في اليمن، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مسعى لتقليل انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة، فضلاً عن أثرها الإيجابي على الجانب الاقتصادي من خلال تحسين قيمة العملة المحلية وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة اليمنية.

وتمثل انقطاعات التيار الكهربائي في عدن وغالبية المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إحدى أبرز مظاهر تردي الخدمات الذي فاقم سوء الأوضاع المعيشية في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام.

ويشهد اليمن للعام السابع توالياً معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.