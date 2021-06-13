قرار سعودي حكيم في الحج مع كورونا

الكويت - هبة التوبجي - الحج ركن إسلامي عظيم ، يجسد علاقة المسلمين فيما بينهم ، شعاره الطاعة لله، مكانه المشاعر المقدسة ، في موسم من أجل المواسم .

لقد جعل الله الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ، فاشتاقت النفوس المطمئنة إلى القيام به لنيل محبة الله ورضوانه .

إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -نظرت إلى قضية الحج نظرة خاصة ، فجعلت لها اهتماما بالغا ، وذلك من الناحية التنظيمية الوزارية شكلت وزارة لتتولى مسؤولية الحج من استقبال الحجيج والوقوف معهم إلى ترحيلهم سالمين غانمين مطمئنين إلى بلدانهم هي ( وزارة الحج والعمرة ) .

مامن عهد من العهود منذ الملك عبدالعزيز إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله إلا والحجاج الكرام يتلقون الرعاية الكاملة الدينية والصحية وغيرها .

وفي وقتنا هذا نجد أن العالم يعيش أزمة فيروس كورونا بأسره ، أزمة تهدد العالم ، فوقفت القيادة السعودية الرشيدة لمواجهتها بعزم وهمة .

وجاء موسم الحج فما كان من المملكة العربية السعودية إلا وأن تنظر إلى الحج نظرة متأنية تجعل الشعيرة العظيمة تقام في وقتها وفي مكانها مع المحافظة على سلامة الحجاج ، فقررت إقامتها بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين في المملكة مستندة إلى أحكام الشريعة الاسلامية التي جاءت للحفاظ على الدين والعقل والنفس والمال والعرض، فكانت النفس منها وكل ما يؤدي إلى إضرارها ظلم وعدوان مبين .

فهذه الرؤية الثاقبة من لدن القيادة السعودية الرشيدة تعطي ثقة قوية للمسلمين على أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على سلامة الحجاج وأنها في خدمتها للحرمين الشريفين شرف لها .

المجامع الفقهية العالمية والهيئات والمنظمات الإسلامية أيدت القرار الحكيم لاسيما هيئة كبارعلماء المملكة العربية السعودية التي تضم الشخصيات العلمية التي تجمع بين الرواية والدراية .

من هنا نجد أن المملكة اعتمدت في قرارها على الرأي الشرعي والطبي .

بقلم الشيخ : نورالدين محمدطويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الاسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا