شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: موجة غبار تسبب تدني الرؤية على عدد من محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الأحد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة.

وتتمثل الحالة الجوية في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار تسبب تدني في الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة كل من “محافظة الخرمة والمويه وتربة ورنية”.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية بدأت الساعة 18:10 من مساء اليوم الأحد، وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة 1:00 من صباح يوم غد الاثنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار.

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.