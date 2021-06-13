شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. «مدني الرياض» يواصل البحث عن الطفل «فراس» مفقود وادي الحائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مراسل قناة “الإخبارية” بمنطقة الرياض، أنه لليوم الثالث على التوالي الخليج 365 فرق الدفاع المدني البحث عن الطفل “فراس” المفقود بوادي الحائر.
وأوضح أن تفاصيل فقدان الطفل، عندما كان “فراس” البالغ من العمر 7 سنوات، مع عائلته في نزهة، ولكن ابتعد عنها نحو وادي كبير تجرى فيه المياه.
وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني استعانت بالطائرات بدون طيار والكلاب البوليسية من أجل الوصول إليه، منذ اليوم الأول من تلقي البلاغ وكان يوم الخميس الماضي.
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