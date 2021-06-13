شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح الاحتياطات اللازمة عند القيادة أثناء موجات الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

وجاءت الاحتياطات التي نشرتها الإدارة عبر حسابها بتويتر كالتالي:

– ترك مسافة كافية وتجنب السرعة.

– التأكد من عمل جميع أنوار المركبة.

– عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

– إغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة.

– استخدام إشارات التنبيه “الفلشر” عند الضرورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من عواصف ترابية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

وتوقع المركز أن يشمل انعدام الرؤية كلاً من: (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، السليل، رماح).

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على منطقتي الرياض والشرقية، محذراً قائدي المركبات من انعدام الرؤية، مشيراً إلى أنها ستؤثر على وادي الدواسر والخرج في نهاية اليوم.