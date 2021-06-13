شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة «ميثاق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها “ميثاق” خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الاجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة “ميثاق” بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة كافة تفاصيلها كفترة الإعارة والاجازة الدراسية واسم الجهة المستعيرة وبيانات المرحلة الدراسية ووسائل التواصل مع المشترك.

وبينت “التقاعد” أن هاتين الخدمتين تسهل على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستساهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الاجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.

يشار إلى أن التقاعد قد دشنت منصة “ميثاق” والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق استراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين.