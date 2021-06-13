شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث التجارة»: منع دخول غير المحصنين للمحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، على منع دخول غير المحصن جميع المحال التجارية ومنافذ البيع وذلك بعد 48 يوماً من الآن.

وقال الحسين خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا، إنه ابتداء من 22 ذي الحجة المقبل سيكون التحصين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا شرطاً لدخول المنشآت التجارية.

وأشار متحدث التجارة، إلى أن الخطة الأساسية لوزارة التجارة في حج هذا العام على محورين، المحور الأول، العمل على الوفرة والإمداد التمويني، والمحور الثاني الرقابة على المنتجات الغذائية.

وشدد على استمرار منع 4 ممارسات تسبب التزاحم داخل وخارج المنشآت وهي (دعوة ماهير السوشيال ميديا والمعلنين إلى منافذ البيع، حفلات افتتاح المحال والأسواق والمطاعم، المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، مناسبات تدشين المنتجات أو الخدمات).