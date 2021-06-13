وفد مصري يزور تنزانيا لتعزيز العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن بعثة من المجلس التصديري المصري، تزور تنزانيا لزيادة صادرات القطاع للسوق التنزاني باعتباره أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع الغذائي.

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يذكر أنه في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، التقى محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا المتحدة، بأنجيلينا نجالولا الرئيسة الجديدة لمؤسسة القطاع الخاص التنزانية TPSF، حيث بحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون بين السفارة والمؤسسة وبما يعزز من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين".

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على قيام مؤسسة القطاع الخاص التنزانية بموافاة السفارة بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المصرية فى تنزانيا.

وأثمر اللقاء عن ترتيب مقابلات للمستثمرين المصريين الراغبين فى دخول السوق التنزاني عبر شراكات مع رجال أعمال تنزانيين، وكذلك الاتفاق كذلك على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وجمعية رجال الأعمال المصريين EBA خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد جدد تأكيده على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال هاتفي مع سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا لتهنئتها بتوليها منصبها، والتي أكد فيها خصوصية العلاقة بين البلدين، وما شهدته من تطور إثر زيارة السيسي إلى دار السلام عام 2017، نقلته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك".