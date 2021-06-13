لوقف إطلاق النار في اليمن… غريفيث يزور الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر مكتب المبعوث الأممي أن "غريفيث زار الكويت، اليوم الأحد، حيث التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وناقشوا الوضع في اليمن، وضرورة استئناف العملية السياسية".

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وأضاف: "المبعوث الأممي أثنى على الدعم المستمر، الذي تقدمه الكويت لجهود السلام في اليمن".

واستضافت دولة الكويت، في أبريل/ نيسان 2016، جولة طويلة من مباحثات السلام اليمنية، استمرت نحو ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن حل ينهي الصراع في اليمن..

وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أعلنت الكويت في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، على لسان مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي، استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ للوصول إلى الاتفاق النهائي والشامل لهذه الأزمة.

ويشهد ملف الأزمة اليمنية تحركات دبلوماسية أممية ودولية وعمانية مكثفة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، يمهد لاستئناف مفاوضات سياسية تفضي إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في البلد، الذي يمزقه الصراع منذ نحو 7 أعوام.

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عسكريا يضم دولا عربية وإسلامية بهدف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" منذ 2014، بينما تنفذ الجماعة هجمات تستهدف القوات السعودية واليمنية داخل اليمن وفي المملكة.