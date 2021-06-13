السودان يزود الاتحاد الأفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال اجتماع حمدوك، اليوم، في مكتبه مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتور موسى فكي محمد.

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وشرح حمدوك موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة"، بحسب الوكالة.

وأكد أن "موضوع سد النهضة يجب أن يكون في إطار شامل للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث".

وأوضح أن "موقف السودان يتلخص في ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة حتى يتمكنالسودان من تنظيم مشروعاته التنموية وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل".