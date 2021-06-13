تمهيدا لجولة جديدة... إسرائيل تجري تحقيقا أوليا بشأن الحرب على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم العبرية"، اليوم الأحد، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، سيعقد، غدا الاثنين، مؤتمرا عملياتيا عسكريا ضخما بهدف إجراء تحقيق أولي للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس".

وأكدت الصحيفة أن المؤتمر سيحضره قادة الألوية والكتائب، بغرض البحث في تطوير العمليات العسكرية الإسرائيلية الجديدة، حيث تتحدث الصحيفة عن تقديرات داخلية في تل أبيب تفيد بأن هناك استعدادا عسكريا كبيرا لاحتمالية كبيرة لتجدد القتال مع قطاع غزة، مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن مؤتمر الجنرال أفيف كوخافي سيستعرض نتائج التحقيقات التي أجرتها قواته العسكرية بشأن الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الجيش منذ انتهاء تلك الحرب على غزة، قد تم تشكيل 20 فريقا للتحقيق في نتائج وتداعيات الحرب نفسها، من قبل هيئة الأركان العامة الإسرائيلية.