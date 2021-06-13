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السعودية تمنع دخول المراكز التجارية لغير المحصنين من كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن قرار صادر عن وزارة التجارة، إن "المملكة لن تسمح بدخول المراكز التجارية لمن لم يتلقوا التطعيم الواقي من فيروس ".

وكانت وزارة الصحة  قد أطلقت تحذيرا لمواطنيها من تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا خلال الأيام الماضية، معلنة أنها رصدت تزايدا في خارطة الإصابات بالفيروس في المملكة خلال الأيام الماضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعا لانتشار كورونا، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد ضبطت، اليوم الجمعة، 62 امرأة في إحدى قاعات الأفراح في محافظة أحد المسارحة، لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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