بدء استقبال طلبات الراغبين في حج هذا العام .. وهذه أسعار الباقات وتفاصيلها

الكويت - هبة التوبجي - بدأت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، استقبال طلبات الراغبين في أداء حج هذا العام إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 باقات فقط في حج هذا العام 1442هـ، حيث اعتمدت جميعها على تقديم وجبات إعاشة للحجاج، وحافلات حديثة بخدمات مميزة، تم تحديد عدد ركاب الحافلة الواحدة بـ20 حاجاً فقط.

وجاءت مسميات الباقات وأسعارها وتفاصيلها كالتالي:

– الباقة الأولى ضيافة مميزة “أبراج”

وسعرها 16,560 ألف ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وتتكون من غرفة مشتركة مساحة 4.37 م2 للحجاج في مخيمات منى، وتحتوي على أدوات ووسائل للنوم والراحة وخدمة الإنترنت وعيادات طبية والتكييف بحسب التعاقد في الباقة (صحراوي، صحراوي مساند، فريون)، وتخصيص خيمة مشتركة لـ5حجاج في مخيمات عرفات، أما في مزدلفة فتحتوي على منطقة مبيت مهيأة ومخصصة وفرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي وأدوات للنوم والراحة.

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– الباقة الثانية ضيافة مميزة “مخيمات”

وسعرها 14,381 ألف ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وتتكون من خيمة مشتركة 5.33 م2 لـ3 حجاج بمخيمات منى، وتم تجهيز الخيام بالجبس بورد ومكبرات صوت داخلية، والتكييف بحسب التعاقد في الباقة، أما في مخيمات عرفات فتم تخصيص خيمة مشتركة 5م2 تتسع لـ5 حجاج في الخيمة وتحتوي على تكييف فريون وسجاد للأرضيات وخدمة طبية، فيما تحتوي مخيمات مزدلفة على منطقة مبيت مهيأة ومخصصة وفرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي ودورات مياه.

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– الباقة الثالثة باقة الضيافة “مخيمات”

وسعرها 12,113 ألف ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وتكون في خيمة مشتركة 5 م2 لـ4 حجاج بمخيمات منى، حيث تم تجهيز الخيام بالجبس بورد ومكبرات صوت داخلية وعيادات طبية، والتكييف بحسب التعاقد في الباقة، أما في مخيمات عرفات فتم تخصيص خيمة مشتركة 5 م2 للحجاج وتحتوي على تكييف فريون وسجاد للأرضيات وأدوات ووسائل للنوم والراحة، فيما تحتوي مخيمات مزدلفة على منطقة مبيت مهيأة ومخصصة وفرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي ودورات مياه.

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