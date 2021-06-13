شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم عدد من مشاهير التواصل بأكثر من 3 ملايين ريال لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، صدور عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين. وأوضحت الهيئة أن العقوبات المقررة بحقهم لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

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