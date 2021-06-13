شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يحذر من محاولات احتيال يدعي منفذوها انتسابهم لجهات حكومية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
حذر البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، من الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال التي تستهدف الحصول على الأموال والبيانات.
وشدد البنك المركزي، على أهمية عدم التجاوب مع محاولات الاحتيال التي يطلب منفذوها تحويل الأموال أو الحصول على البيانات السرية بحجة انتسابهم إلى جهات حكومية أو مشاريع عامة.
وطالب البنك المركزي بسرعة إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقها، حال التعرض لأي محاولة احتيال.
كانت هذه تفاصيل خبر «البنك المركزي» يحذر من محاولات احتيال يدعي منفذوها انتسابهم لجهات حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.