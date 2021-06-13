شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة»: هدفنا الحالي إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى من اللقاح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الهدف الحالي يتمثل في إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الأقل.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الدوري لبحث مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن نحو 14.5 مليون شخص تم إعطائهم جرعة لقاح كورونا.

وأشار إلى أنه، قد تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح لتحقيق هدف رئيسي وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات وبالتالي يصل المجتمع إلى مستويات مناعة أفضل وبشكل أسرع.

وأضاف أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة، مشيراً إلى الاقتراب من إعطاء 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.