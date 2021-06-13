«الأرصاد» تحذر من عواصف ترابية وانعدام الرؤية على الرياض والشرقية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المركز الوطني للأرصاد، من عواصف ترابية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وتوقع المركز أن يشمل انعدام الرؤية كلاً من: (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، السليل، رماح).
كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على منطقتي الرياض والشرقية، محذراً قائدي المركبات من انعدام الرؤية، مشيراً إلى أنها ستؤثر على وادي الدواسر والخرج في نهاية اليوم.
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