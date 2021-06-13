شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تحذر: إطلاق كائنات فطرية حيوانية دون موافقة يعد مخالفة للنظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقة منه يعد مخالفة لنظام البيئة.

وذكر المركز أن إطلاق الكائنات الفطرية الحيوانية للطبيعة يتطلب موافقة من المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعتبر من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية.

وأضاف : وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المُطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قبل المركز كإحدى مهماته الرئيسية.