شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «التأمينات» لأصحاب الأعمال بشأن الاشتراكات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة سداد أصحاب الأعمال للاشتراكات في الوقت المحدد، للاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية وتجنب غرامة التأخير. وقال التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر: “عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير”. وأوضحت المقصود بالوقت المحدد للسداد، لافتة إلى أنه الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «التأمينات» لأصحاب الأعمال بشأن الاشتراكات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.